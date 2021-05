Coronavirus, ultime notizie: variante indiana, nel Regno Unito casi più che raddoppiati in 7 giorni

9:40 Appello Fimmg: “Affidare a medici famiglia terze dosi e future vaccinazioni”

“Ricordo che gli operatori sanitari sono stati vaccinati contro Covid a gennaio-febbraio e intorno a ottobre-novembre per loro si profila già il problema della terza dose. In generale, pensando alle future vaccinazioni, noi medici di famiglia riteniamo sia necessario organizzarci per tempo e in modo preciso per fare in modo che finalmente la vaccinazione anti-Covid trovi nei nostri studi e nelle sedi delle nostre forme associative il luogo elettivo e più appropriato sia per le terze dosi che per le future campagne vaccinali”. È l'appello di Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale).

La missione terza dose sia affidata ai medici di famiglia, è l'idea che lancia. “In questi mesi - osserva - i medici di famiglia in quanto tali solo marginalmente sono stati coinvolti nella gestione della vaccinazione anti-Covid, ma hanno comunque dato un contributo importante soprattutto vaccinando a domicilio i pazienti più fragili, ma anche lavorando negli hub vaccinali, alcuni dei quali sono stati gestiti (a dire il vero in poche realtà territoriali) direttamente in autonomia dalle loro forme associative e dalle loro cooperative, in altri casi operando in linee vaccinali in centri gestiti dalle Asl e dagli ospedali”. “Questo indubbiamente - sottolinea Corti - a fronte della spaventosa emergenza che ci siamo trovati ad affrontare, ha dato risultati importanti: ne prendiamo atto e non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione”.