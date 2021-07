Coronavirus, ultime notizie. A Tokyo record di contagi in 6 mesi alla vigilia delle Olimpiadi

8:43 Cucinelli: “Fuori da azienda per 6 mesi chi non si vaccina ma li pago lo stesso”

“Questa è una guerra umana e non sarà finita finché non lo diranno gli scienziati. Immunizzarsi è un obbligo morale”. Brunello Cucinelli in una intervista alla Stampa parla della propria iniziativa di lasciare a casa per sei mesi, garantendo lo stipendio in una sorta di aspettativa, chi tra i lavoratori della sua azienda ha scelto di non vaccinarsi. “Come dissi al generale Figliuolo – racconta l'imprenditore della moda - il problema a questo punto non sono i vaccini, ma chi li rifiuta”. “Un mesetto fa - riferisce ‘il signore del cachemire' - autorizzati dalla Asl, abbiamo vaccinato tutti in tre giorni. Adesso c’è un problema vero, l’1% non immunizzato. Sono gli stessi dipendenti a dirci che non vogliono lavorare a contatto con chi rifiuta il vaccino, non si sentono sicuri. Si lavora assieme e, nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo saputo chi non vedeva l’ora di vaccinarsi. Finché posso cercherò di convincere chi è contrario al vaccino sotto il profilo umano, poi, se chi fa le norme non prende provvedimenti, mi muoverò io. Ho il dovere morale di essere il custode di questa impresa e del 99% delle persone che lavorano. Noi facciamo assemblee trimestrali, la scorsa settimana c’è stata la prima: tutti fuori, senza mascherina. Capisce che chi non si vaccina rappresenta un problema. Ho deciso che, finché non cadrà l’obbligo di mascherina all’interno degli ambienti di lavoro, potremo venire anche senza pass. Da quando potremo toglierla, però, la carta verde sarà obbligatoria. Sono sicurissimo: i nostri governanti ci daranno un’indicazione chiara”.