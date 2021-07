Coronavirus, ultime notizie. Cerimonia Tokyo, un minuto di silenzio per le vittime covid

13:14 Pandemia non ferma imprese, +3.296 in Sicilia in secondo trimestre

L'emergenza Covid-19 non ha provocato fino a oggi numeri negativi tra le imprese siciliane, che, tuttavia, continuano a non navigare in acque serene. Secondo i dati di Movimprese relativi alla nati-mortalità, forniti dall'Ufficio studi di UnionCamere Sicilia, il saldo del II trimestre 2021 resta positivo con +3.296, su un totale complessivo di imprese in Sicilia di 475.736. Le nuove iscrizioni sono state 6.286 mentre le cessazioni 2.990. In testa alla speciale classifica per imprese registrate svetta Catania, seguono Palermo e Messina, seguita da Siracusa. Ecco tutti i dati per provincia: Trapani, registrate 47.956 (+415); Palermo registrate 100.181 (+853); Messina registrate 63.210 (+122); Agrigento 41.114 (+260); Caltanissetta 25.646 (+148); Enna 15.188 (+122); Catania 105.182 (+839); Ragusa 37.675 (+258); Siracusa 39.584 (+279). Il tasso di crescita più importante si registra a Trapani +0,87 per cento, seguono Palermo +0,86 per cento, Enna +0,81 per cento, Catania +0,80 per cento, Siracusa +0,71 per cento, Siracusa +0,71 per cento, Ragusa +0,69 per cento, Agrigento +0,64 per cento, Caltanissetta + 0,54 per cento, chiude Messina +0,19 per cento.