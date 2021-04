Coronavirus, ultime notizie: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi è stato in India. 350mila nuovi casi e record di vittime

9:39 Scuola, Miozzo: “Governo intervenga sulle Regioni”

''Sin da aprile dello scorso anno sono state date indicazioni sul distanziamento nelle classi pollaio, sul dramma dei mezzi di trasporto, sulla criticità delle aggregazioni extrascolastiche. Purtroppo dal dibattito di queste ore sembrerebbe che non siano serviti a nulla gli sforzi fatti sinora su arredo scolastico, mascherine e disinfettanti, coordinamento con i prefetti. I dirigenti scolastici e il personale tutto si sono ben attivati nei mesi scorsi con innovazioni mai sperimentate prima d'oggi. Penso che nella narrazione negativa prevalga la considerazione della politica del territorio che insiste nel penalizzare la scuola rispetto ad altre categorie. È l'aspetto più sconfortante, per questo spero in una fortissima presa di posizione del governo che imponga all'intero Paese il principio della priorità da dare alla scuola''. Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Sera' Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, ora consulente del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

''Esprimo un'opinione del tutto personale: io vedo nel dramma delle vicende scolastiche, come nel complesso del sistema sanitario, l'effetto negativo della modifica del titolo V della Costituzione che evidentemente quando è stato pensato non ha considerato emergenze come questa - aggiunge - L'autonomia didattica è un principio assolutamente condivisibile ma non può sostituirsi ai principi base del diritto allo studio, immaginando modalità e soluzioni a una situazione di crisi estemporanee e non condivise a livello nazionale. Ricordo che l'articolo 120 della Costituzione prevede il potere sostitutivo qualora le autonomie politiche locali non siano in grado di garantire i diritti costituzionalmente previsti, una ipotesi decisamente complessa e per certi aspetti dirompente''.