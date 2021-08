Coronavirus, ultime notizie. Vaccini, somministrazioni oltre quota 70 milioni in Italia

8:06 Record di 262 casi a Sydney, mai così tanti da inizio pandemia

Record di contagi da coronavirus a Sydney, in Australia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 262 casi, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Lo confermano le autorità sanitarie locali, segnalando cinque decessi per complicanze riconducibili al Covid-19 nell’ultima giornata e che nessuno di loro aveva completato il ciclo vaccinale. Il triste record è stato segnalato mentre ai cinque milioni di abitanti di Sydney è stato chiesto di restare in casa, per limitare la diffusione del contagio. Solo il 20 per cento dei cittadini australiani ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19, sia a causa dello scetticismo della popolazione, sia per la difficoltà di approvvigionamento.