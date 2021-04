Coronavirus, ultime notizie: a New York sedicenni subito in lista per il vaccino. La California riprenderà gli eventi indoor dal 15 aprile. In India 96.982 contagi in 24 ore

7:24 Zaia (Veneto): aspetto ok Ema per comprare Sputnik

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, aspetta l'ok dell'Ema per comprare il vaccino russo Sputnik. Lo ha detto lui stesso in un'intervista al quotidiano La Stampa. Alla domanda se voglia ancora comprare lo Sputnik, Zaia ha risposto così: “Se fosse autorizzato dall'Ema, sì. Del resto, sono stato il primo a proporlo. Tutti i vaccini in giro per il mondo hanno pari dignità: basta che funzionino. Invece siamo vittime di un retaggio culturale per cui se qualcosa arriva da Est e non da Ovest è una fregatura. Ma i cinesi hanno già inoculato 140 milioni di dosi e non sono alla preistoria. Beninteso, parlo solo di vaccini autorizzati”.

Quanto alla domanda sul presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha fatto un accordo per lo Sputnik, Zaia ha detto: “Io non polemizzo. De Luca ha fatto un pre-accordo: quando lo Sputnik sarà validato, lui lo comprerà. Lo Sputnik è stato offerto anche a noi, ma in assenza di autorizzazione non l'abbiamo preso. Il via libera dell'Aifa o no ci vuole o no? E poi De Luca ha pubblicamente ringraziato l'ambasciatore italiano a Mosca. Qui il Governo deve chiarire, perché se il suo rappresentante a Mosca ha dato una mano a una regione, allora prendo atto del 'liberi tutti' e ognuno si organizza per conto suo”.