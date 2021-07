Coronavirus ultime notizie. Tokyo, positivo su volo con atleti italiani. In Germania 546 nuovi casi e un decesso

10:53 Molise, contagi triplicati ma ospedali vuoti

Nella settimana appena trascorsa in Molise i contagi sono triplicati: 73 nuovi casi contro i 26 della settimana precedente; il tasso di positività sale dall’1 per cento al 2,8. In regione però tutti gli altri dati sono confortanti: anche nei sette giorni appena passati nessuna vittima mentre negli ospedali della regione c’è un solo paziente ricoverato per covid e le terapia intensive restano vuote. Il numero degli attualmente posiviti, a causa dei nuovi contagi degli ultimi giorni, è salito da 62 di lunedì scorso a 104 di oggi. Sul fronte dei vaccini numeri in leggero calo: nella settimana appena trascorsa somministrate 19.757 dosi (nei sette giorni precedenti erano state 21.307) mentre la media quotidiana delle inoculazioni è stata di 2.822 dosi (contro le 3.043 del periodo precedente).