Coronavirus ultime notizie. Moderna chiederà approvazione vaccino a Ema per 12-17enn, in Usa contagi ai minimi

11:10 In Toscana tasso positivi al 2,27%. Oggi vaccino day straordinario per gli over 60

«I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 16.834 test di cui 11.014 tamponi molecolari e 5.820 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.856.068». Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale. Covid: in Toscana

Per arrivare in tempi rapidi alla più elevata copertura vaccinale degli over 60, la Regione Toscana ha dato il via libera a un vaccino day straordinario per la giornata di oggi, domenica 23 maggio. Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, possono recarsi anche senza prenotazione in alcuni hub, che le Asl hanno appositamente individuato nei territori di loro competenza.

La mappa dei vaccini