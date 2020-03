Coronavirus, ultime notizie. In Olanda e Belgio oltre 10mila contagiati. Usa, si temono fino a 200mila morti. Johnson agli inglesi: la situazione peggiorerà

16:46 Egitto, chiusi per sanificazione molti ospedali e quarantena nei villaggi

L'Egitto ha chiuso molti ospedali e messo in quarantena villaggi per contenere l'espansione del coronavirus. In particolare ha chiuso i battenti l'ospedale Al-Salm del Cairo per la sanificazione della struttura dopo la scoperta di due casi di Covid-19. Non c'è ancora una data per la riapertura. Chiusi per lo stesso motivo anche lo University Hospital di Alessandria e l'ospedale Al-Shorouk del Cairo. Il portavoce del ministero della Salute Khaled Megahed ha inoltre annunciato la messa in quarantena di villaggi in 10 governatorati. In Egitto sono state varate norme di contenimento sociale ed è in vigore il coprifuoco per evitare contagi. I casi finora confermati sono 576 con 36 vittime.