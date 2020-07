Coronavirus, ultime notizie. Mnuchin: possibile un quinto pacchetto di aiuti all’economia Usa. Stato di emergenza, Conte in Aula il 29. Speranza: per la sanità almeno 20 miliardi

16:21 La Romania si conferma uno dei peggiori focolai d’Europa

La Romania, il Paese più popoloso dei Balcani e che fa parte dell'Unione europea, è interessata da una forte ripresa dei contagi da coronavirus, diventando nelle ultime settimane uno dei principali focolai in Europa. E se la prima ondata cominciata poche settimane dopo i primi casi registrati in Italia, non è stata affatto preoccupante, la seconda, o anche la prima bis come dicono gli esperti nel paese, può certamente diventarlo. Non passa giorno infatti che il numero di infetti non superi quello del giorno precedente, e nelle ultime 24 ore è stato battuto il nuovo record: 1.112 casi che hanno portato il totale a 41.275 infetti con 2.126 decessi, 25 da ieri. La capitale Bucarest è la località più colpita con 4.871 casi, segue Suceava, nell'estremo nord del paese, con 4.337.

L'aspetto da tenere in considerazione, restando alle statistiche, è che la crescita dei contagi va di pari passo con l'aumento dei test che si effettuano quotidianamente anche per richiesta degli stessi cittadini. A loro, in questo periodo di vacanza, è richiesto appunto il test anti-covid per poter entrare in paesi come la Grecia (con validità 72 ore) o addirittura transitare per l'Ungheria (il percorso principale che porta, in macchina, verso l'Europa occidentale). Sono stati 8.107 i test realizzati su richiesta spontanea degli utenti sui 20.085 totali nelle ultime 24 ore. Le autorità hanno mostrato di non voler ricorrere per ora nuovamente al lockdown, anche in linea con le richieste dell'Unione europea, ma il premier Ludovic Orban qualche giorno fa ha lasciato intendere che la soluzione non è del tutto da escludere.