Coronavirus ultime notizie. Panetta: Bce può fare tutto, decisione nelle prossime settimane. Di Maio: Dpcm sarà più restrittivo

11:12 Salvini, chiusura città solo come ultimissima carta

La Lega è ancora disposta a confrontarsi e a collaborare, sulle decisioni da prendere, con il governo anche se finora dall'esecutivo non si è “mai sentito nessuno”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Matteo Salvini: “L'unica volta che ci hanno convocato a Palazzo Chigi è stato ad aprile per parlare di cassa integrazione. Proponemmo di adottare un modello unico. Stiamo ancora aspettando la risposta”, spiega. E' da febbraio “che dico che siamo pronti a dare il nostro apporto. Può essere pure un incontro settimanale, anche riservato. Ma penso che abbia ragione Marcucci: questo governo non è all' altezza - aggiunge -. Non sopporto la gente che prende in giro. Dicono che ascoltano ma non fanno nulla. Basti dire che su 213 decreti attuativi che dovevano licenziare ne hanno fatti solo 53”. Nella prima fase dell'emergenza “si navigava a vista e quindi erano comprensibili ritardi e approssimazioni. Era la prima volta. A fine ottobre non ci sono più alibi”. Se un lockdown viene imposto dai medici “li ascolto. Ma non è quello che mi auguro e non è quello che voglio”. E poi c'è l'alternativa di “curare i malati a casa per evitare l'affollamento degli ospedali”, osserva il leader della Lega. Per Salvini, “la chiusura di città e Regioni deve essere l' ultimissima carta da giocare”. Chiede quindi al governo una linea di condotta coerente, come quelle di Macron e Merkel e, se ci fosse “un progetto chiaro, basato su dati scientifici”, non esclude neanche la possibilità di una chiusura completa, come in Francia e in Germania di bar e ristoranti. Ribadendo l'importanza dell'autonomia, per Salvini i governatori sono pronti a fare la loro parte nella gestione della pandemia “purché abbiano risorse e mezzi”. La rabbia nelle piazze “al di là dei cretini che si infiltrano per fare casino, sono il segno di un grande malessere sociale. Il governo non dà risposte”. Infine sul caso dell'attentatore di Nizza sbarcato a Lampedusa, per quanto “sarebbe potuto accadere anche a me che entrasse un delinquente”, sottolinea, “critico Lamorgese perché non si assume la responsabilità politica del mancato controllo del territorio”.