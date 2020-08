Coronavirus ultime notizie. Istat: produzione industriale a giugno in crescita dell’8,2% su maggio. Lufthansa perde 3,6 miliardi

11:53 Galli: temo che il vaccino anti-Covid non arrivi prima della fine del 2021

“Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine 2021”: così Massimo Galli, Direttore malattie infettive dell'Ospedale Sacco (Milano), questa mattina ad Agorà su Rai3 ha commentato le affermazioni del presidente Usa Donald Trump per il quale il vaccino arriverà entro il 2020. “Allo stato attuale quasi nessun vaccino ha superato la fase 1 della sperimentazione. E quando ci sarà bisognerà produrlo per le esigenze mondiali, distribuirlo e somministrarlo. E tutto questo mi preoccupa” ha aggiunto Galli, per il quale “È sbagliato usare il vaccino come slogan politico. Ora non lo abbiamo e non lo avremo in autunno per l'inizio delle scuole. Mi preoccuperei piuttosto della campagna vaccinale per l'influenza”.