Coronavirus, ultime notizie. Usa, Biden: 300 milioni di dosi somministrate in 150 giorni

8:26 Quarantena di 5 giorni e tampone per chi arriva dal Regno Unito

Italia tutta bianca da lunedì, salvo la Valle d’Aosta. Ma sale la preoccupazione per le varianti diffuse in Europa. A Mosca riguarda l’83% dei malati, in Gran Bretagna ha provocato il picco di contagi da quattro mesi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha disposto infatti il ritorno di una quarantena di cinque giorni e del tampone obbligatorio per chi viene in Italia dal Regno Unito.

Roma, Campo de’ Fiori in zona bianca (Lapresse)

«La fine del Covid è ancora lontana», commenta il premier Mario Draghi. L’incidenza del virus da noi scende intanto sotto quota 50. «La curva più bassa nell’Ue», commenta Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico.