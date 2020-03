Coronavirus, ultime notizie: Fmi, pronti 1000 miliardi. Ue: garantire circolazione cibo e farmaci. Macron riunisce Consiglio di difesa, UK teme 8 milioni di ricoverati. Usa verso coprifuoco

14:32 AliBaba dona milioni di mascherine ad Africa e Stati Uniti

Per contenere la diffusione del coronavirus in Africa, Jack Ma, il presidente della multinazionale cinese del commercio elettronico, Alibaba, ha deciso di distribuire tra i 10 mila e i 20 mila test diagnostici e più di 100 mila mascherine per ogni Stato africano. A darne notizia, su Twitter, è il primo ministro etiope Abiy Ahmed, di recente insignito del premio Nobel per la pace. È stato lui ad aver incontrato Jack Ma concordando un percorso proprio per il contrasto alla Covid-19. Ahmed ha espresso il suo «grande apprezzamento» nei riguardi della scelta di Jack Ma per «la collaborazione con l'Etiopia» per la distribuzione dei dispositivi. Jack Ma ha anche detto, inaugurando il suo profilo Twitter, che rifornira di mascherine e kit anche gli Stati Uniti: «Il primo carico di mascherine e di kit per il coronavirus sta per decollare a Shanghai. Tutto il meglio ai nostri amici in America».