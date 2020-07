Coronavirus, ultime notizie: Usa e America Latina oltre i 4 milioni di contagi. Trump annulla la convention

7:27 Stati Uniti oltre quota 4 milioni di contagi. Trump annulla la convention

Gli Stati Uniti hanno registrato giovedì 23 luglio 76.570 nuovi casi di coronavirus in un giorno, per un totale che ha superato i 4 milioni di casi. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 1.225, per un totale di 144.167 vittime. Il presidente americano Donald Trump dice definitivamente addio a una vera e propria convention repubblicana a fine agosto, quando avrebbe dovuto accettare la nomination intervenendo a Jacksonville, in Florida. «Non è il momento giusto», ha detto riferendosi all'emergenza coronavirus. «Terrò ancora un discorso per accettare la nomination ma in una forma diversa», ha aggiunto Trump. La Florida è uno dei focolai della nuova ondata di contagi da Covid-19. Nei giorni scorsi il presidente aveva già annunciato che non farà più comizi in persona fino a che ci sarà l’emergenza passando ai comizi per telefono. I democratici hanno già cancellato la convention in forma tradizionale che era programmata a metà agosto a Milwaukee, in Wisconsin. Anche Joe Biden, dunque, accetterà la nomination senza parlare davanti alla platea dei delegati.