Coronavirus, ultime notizie: in una settimana +38% di casi e +30% ricoveri. Speranza: stiamo investendo molto sul vaccino

12:52 Fondo per i familiari dei sanitari morti, al via le domande

Al via la possibilità di presentare la domanda di sostegno economico in favore dei familiari degli operatori sanitari morti per il Covid- 19, come previsto dall’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli numero 693 dello scorso 17 agosto. Il modulo per presentare la richiesta di contributo economico - informa il Dipartimento - è disponibile sul sito della Protezione civile, e potrà essere inviato tramite raccomandata A/R o via pec, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it. Le istanze saranno successivamente esaminate da una Commissione, appositamente istituita con decreto del capo Dipartimento della protezione civile, che provvederà a redigere l’elenco dei beneficiari. Il fondo istituto lo scorso 5 aprile dalla Famiglia Della Valle e dalla Protezione Civile, d’intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il presidente della Conferenza Stato-Regioni e che al momento ha raccolto oltre 11 milioni di euro, «nasce dalle donazioni di privati che hanno così voluto dimostrare la propria gratitudine a quanti hanno profuso la propria opera di assistenza nelle strutture sanitarie, fino al sacrificio più grande». L’ordinanza dispone che il beneficio venga corrisposto a ciascuno dei componenti superstiti del nucleo familiare - siano essi coniugi, conviventi, figli, genitori o fratelli dei deceduti - fino ad un massimo di 55mila euro e nel limite di 15mila euro per ogni componente del nucleo familiare che ne faccia richiesta al Dipartimento.

La generosità dei privati

«Ogni emergenza - commenta Angelo Borrelli - offre la possibilità di dimostrare quanto grande sia la generosità degli italiani. In questa occasione non posso che esprimere gratitudine a quei privati che ancora una volta confermano la propria sensibilità verso le esigenze di cittadini colpiti da gravi perdite e in particolare voglio ringraziare la famiglia Della Valle che, nella costituzione di questo fondo “Sempre con Voi”, ha messo mezzi, cuore e passione coinvolgendo molti altri donatori. Sono soddisfatto e orgoglioso per la proficua collaborazione tra pubblico e privato che dimostra concretamente cosa significhi mettersi al servizio degli altri, in un circolo virtuoso che è specchio delle migliori risorse del nostro Paese dove la massima dedizione di chi ha perso la vita per salvare quella degli altri, trova risposta nella solidarietà».