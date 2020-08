Coronavirus ultime notizie. Gli Usa superano i 5 milioni di casi. Brasile al secondo posto per contagi. Il ministro Speranza: «Sarà un autunno di resistenza»

08:33 Libia, salgono i contagi. Lockdown parziale per 10 giorni

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 153 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 5.232 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 113, i guariti a 691, e le persone attualmente positive da 4320 a 4428, con la maggior parte dei casi al Sud. Preoccupato per la situazione sanitaria, il governo di Tripoli ha disposto il lockdown totale per il weekend e il lockdown parziale a partire da lunedì per altri dieci giorni, insieme ad una serie di altre misure sanzionatorie per chi non rispetta le regole.