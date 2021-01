Coronavirus ultime notizie. L'Oms approva il vaccino Pfizer-BioNTech. Vaccinate oltre 45 mila persone in Italia

8:50 L'Oms approva il vaccino Pfizer-BioNTech. Allarme BioNTech per l’Europa: da soli non copriamo il fabbisogno

L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria, che potranno così accelerare i loro iter per il via libera al vaccino ed iniziare i relativi programmi di immunizzazione. Lo riporta la Cnn. Il vaccino Pfizer-BioNTech è stato approvato dal Regno Unito l'8 dicembre scorso e poi dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Unione europea. Arriva però l'allarme della BioNTech: se altri vaccini anti-Covid non saranno approvati subito in Europa, avverte il capo della casa americana Sahin, da soli non riusciremo a coprire il fabbisogno. 'La situazione non è buona. Si è creato un gap perchè non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri'. Il ministro tedesco della Salute Spahn esorta l'Ema ad approvare rapidamente anche il vaccino dell'Università di Oxford e di AstraZeneca, approvato dall'India.