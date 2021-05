Coronavirus ultime notizie. Vaccini, a 35 giorni da prima dose crollano infezioni, ricoveri e decessi

8:42 Albergatori trentini: «Noi pronti ad allestire servizio vaccini per i turisti»

«La categoria è pronta a mettere in campo tutto ciò che serve. La richiesta che abbiamo avanzato, in sede provinciale e nazionale, è chiara: dare la possibilità di fare la seconda dose anche in vacanza. Non vogliamo che i turisti arrivino a essere condizionati nelle scelte: o il vaccino o le vacanze». Così il presidente dell'associazione albergatori e imprese turistiche del Trentino, Gianni Battaiola. Negli ultimi giorni gli albergatori hanno ricevuto oltre 235mila richieste di disponibilità condizionate dal piano vaccinale. «In Trentino abbiamo la possibilità di garantire il servizio - prosegue Battaiola -. Aspettiamo solo il via libera. A fronte della piena disponibilità offerta dalle strutture ricettive, abbiamo bisogno di capire in fretta quale sarà il modello organizzativo richiesto».