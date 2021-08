Coronavirus ultime notizie. Germania, 8.400 nuovi casi e 22 decessi

7:53 Covid: in 300 ballano senza distanziamento, chiuso locale a Palermo

In 300 intenti a ballare senza alcun rispetto delle misure anti-Covid. A scoprirli sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Palermo e geli agenti della divisione Polizia amministrativa di sicurezza della Questura in un noto locale in via Messina Marine, adibito di fatto a discoteca. L’evento era stato ampiamente pubblicizzato sui social e giunti sul posto finanzieri e poliziotti hanno trovato circa 300 clienti, intenti per lo più a ballare, non rispettando le vigenti disposizioni in ordine al distanziamento interpersonale. Per il titolare della struttura e per l’organizzatore dell’evento è scattata la multa che va da 400 a 1.000 euro. Contestualmente, è stata irrogata la sanzione accessoria di cinque giorni di chiusura provvisoria dell'attività a far data da ieri. Inoltre, grazie all’intervento dell'unità cinofila delle Fiamme gialle con il cane ’Elisir’, è stato sanzionato un cliente per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini del consumo personale. Altre sostanze stupefacenti sono state rinvenute nel corso dei controlli nelle immediate adiacenze del locale.