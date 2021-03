Coronavirus ultime notizie: dai vaccini cinesi dipendono oltre 45 Paesi nel mondo

07:11 Cafiero de Raho: i clan hanno fiutato l’affare epidemia

«Società costituite all'estero per vendere mascherine, importazioni dalla Cina, operazioni finanziarie a prezzi anomali». Le cosche sono pronte a sfruttare “l'affare pandemia”: a dirlo, in un'intervista a Repubblica, è il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, che avverte: «Bisogna essere rigorosi per impedire ad ogni costo che la criminalità organizzata possa avvantaggiarsi della crisi. I clan non devono toccare neppure un euro». Sugli appalti, «in questa fase di pandemia, bisogna garantire anche allo Stato la possibilità di agire con velocità. Ma i controlli ci sono e sono ugualmente approfonditi».

I clan - dice il procuratore antimafia - cercano di infiltrarsi «innanzitutto nel campo dei dispositivi di protezione individuale e delle forniture. Poi ci sono quelli tradizionali come la partecipazione agli appalti e l'infiltrazione nelle onoranze funebri. A volte soggetti contigui a organizzazioni mafiose hanno acquistato rilevanti quantitativi di dispositivi di protezione costituendo società ad hoc all'estero, in Paesi nei quali è difficile avere una collaborazione con le nostre autorità. Ma non sono gli unici casi, naturalmente. Ad esempio è avvenuto che un soggetto vicino a organizzazioni mafiose aveva importato dalla Cina milioni di euro di dispositivi di protezione. Il prezzo era quasi vicino a quello di vendita in Italia. In questo modo, l'acquisto appariva quasi come una forma di trasferimento di disponibilità finanziarie all'estero piuttosto che un vero e proprio business legato all'emergenza Covid 19».