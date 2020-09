Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 1.458 casi e sette vittime Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) esclude una decisione entro martedì sulla quarantena breve di 7 giorni

Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) esclude una decisione entro martedì sulla quarantena breve di 7 giorni

Sono 1.458 i nuovi casi di contagio da Covid-19 che si registrano oggi in Italia, 43 in meno rispetto a ieri, quando se ne contavano 1.501. Gli attualmente positivi arrivano così a quota 38.509 rispetto ai 37.503 del 12 settembre. I casi totali di contagio rilevati sono 287.753 (289.297). Secondo i dati pubblicati nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile nelle ultime 24 ore si registrano anche sette decessi, uno in meno rispetto a quelli conteggiati ieri, numeri che fanno crescere il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid a 35.610 (35.603).

72mila tamponi, in calo rispetto agli oltre 92mila di ieri

Passando ai tamponi effettuati, come sempre si osserva una flessione dovuta al finesettimana: sono infatti 72.143, in calo rispetto a sabato (92.706) e a venerdì scorso (98.880). Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio del monitoraggio arriva così a 9.818,118, e il totale dei casi testati 5.924.322.

Terapie intensive ancora in crescita

Sul fronte sanitario, si segnala poi l'ulteriore incremento dei soggetti contagiati ricoverati in terapia intensiva: 187 (ieri erano 182, venerdì 175). Il numero dei dimessi/guariti è invece pari a 213.634 (erano 213.191). I ricoverati con sintomi ammontano invece a 2.042 (1.951). I contagiati sotto osservazione in isolamento domiciliare sono 36.280 (35.370).

In Lombardia 265 positivi e tre decessi

Sale in Lombardia il numero di positivi rispetto ai tamponi effettuati, e arriva al 2%, Su 12.844 tamponi infatti si sono registrati 265 casi, di cui 29 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico. Sono 28 i pazienti in terapia intensiva (uno più di ieri) e 252 quelli negli altri reparti (con un ricovero in più). Sono tre i decessi, il che porta il totale complessivo a 16.899. Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati individuati 88 positivi, di cui 47 in città, a Monza 34, a Como 29, a Brescia 27, a Bergamo 18, a Varese 13, a Pavia 12, a Lodi e Cremona otto, a Mantova sette e due rispettivamente a Lecco e Sondrio.

In Piemonte 82 contagiati, meno ricoverati

Sono 82 (di cui 59 asintomatici) i nuovi contagi da Coronavirus comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, dopo l'esito di 3728 tamponi. Ieri erano stati registrati 93 casi positivi, con il risultato di 3238 test. Anche oggi nessun decesso; 28 i guariti. In calo i ricoverati: in terapia intensiva restano 8 (contro i 9 di ieri) e negli altri reparti, 100 (-4). Le persone in isolamento domiciliare sono 1989.con un incremento di 72 in un giorno. I tamponi diagnostici finora processati sono 638.051, di cui 357.884 risultati negativi.