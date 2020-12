Coronavirus, ultime notizie: in Italia 16.999 nuovi casi e 887 morti Il quadro del ministero della Sanità sulla base dei 171.586 tamponi effettuati. Primato giornaliero di contagi in Veneto con 4.197 positività

Sono 16.999 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di giovedì 10 dicembre e portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 1.787147 (+0,96% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 887 (+1,43%) così da totalizzare le 62.626 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 696.527 (-1,96%) e di questi 29.088 ricoverati con sintomi (565 in meno, giorno su giorno, -1,90%) e 3.291 in terapia intensiva (29 in meno, -0,87%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 664.148 (-1,97%). Dimessi e guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 30.099 (+3,01). Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione (1.027.994) le persone che hanno superato il coronavirus. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 171.586 tamponi effettuati contro i 118.475 di mercoledì 9 dicembre. Il rapporto positivi/tamponi totali scende al 9,90% (nel giorno precedente eravamo al 10,76%, il target è il 2%), mentre il rapporto positivi/nuovi casi testati è del 23,90% (nel giorno precedente era il 25,04%, il target è il 3%).

Sette regioni sopra quota mille

A livello delle singole regioni, per il secondo giorno consecutivo il Veneto primeggia per nuovi casi (4.197). Seguono, distanziate, Lombardia (2.093), Lazio (1.488), Emilia Romagna (1.453), Puglia (1.332), Campania (1.198) e Sicilia (1.059). Sotto quota mille, invece, Piemonte (974), Friuli Venezia Giulia (672), Toscana (517), Trentino Alto Adige (461), Marche (323), Liguria (320), Sardegna (248), Abruzzo (227), Umbria (182), Calabria (169), Basilicata (46), Molise (22) e Valle d’Aosta (18).

Veneto, altri 4.197 contagi

Nuova forte impennata dei casi Covid in Veneto che registra 4.197 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 177.568. In questo conteggio, spiega il bollettino della Regione, sono inclusi però anche 427 referti di positività inviati da un laboratorio privato, tamponi processati dal 30 novembre in poi e inseriti solo ora. La pesante situazione del virus in regione si riflette anche nel dato dei decessi: sono 148 le vittime in più dal giorno precedente, per un numero complessivo di 4.551 vittime. Negli ospedali vi sono 2.865 pazienti nei reparti ordinari (+50) e 357 (+11) nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 83.137 (+2.119).

Puglia, i nuovi contagi sono 1.332

Su 11.168 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati in Puglia 1.332 casi positivi: 266 in provincia di Bari, 130 in provincia di Brindisi, 289 nella provincia Bat, 314 in provincia di Foggia, 165 in provincia di Lecce, 157 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono 55 i decessi: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 27 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Dall’inizio dell'emergenza sono stati effettuati 867.066 test: 17.870 sono i pazienti guariti, 48.802 i casi attualmente positivi.

In Toscana 75 morti giornalieri

Altri 75 morti tra i pazienti Covid vengono contabilizzati dalla Regione Toscana (30 nelle ultime 24 ore, mentre 45 sono stati comunicati agli uffici per morti avvenute nei giorni precedenti): sale così il totale a 3.032 vittime. Sempre nelle 24 ore si conferma il trend al ribasso dei nuovi positivi, 517 in più sul giorno precedente (età media 49 anni) col totale da inizio epidemia pari a 110.440 unità (+0,5% su mercoledì). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.680.849, 9.577 in più rispetto al giorno precedente, di cui il 5,4% positivo. Ora gli attualmente positivi sono 22.332 (-9,2% sul 9 dicembre) di cui 1.570 ricoverati (247 in terapia intensiva) e 20.762 curati a casa. In quarantena ci sono adesso 29.909 persone (-185 su mercoledì) per contatti avuti con contagiati. Le persone guarite sono 85.076 (+2.715 sul giorno precedente, +3,3%): sono 456 clinicamente guarite (+18 nelle 24 ore pari al +4,1%) e 84.620 (+2.697 su mercoledì, +3,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti.