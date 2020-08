Coronavirus ultime notizie. Il virus accelera: 20 milioni di contagi nel mondo. Altri 541 morti in un giorno negli Usa

8:32 Libia, nuovo record contagi giornalieri

Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus per la Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 388 nuovi contagi portando a 5.929 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook, precisando che i morti salgono a 125, i guariti a 724 e le persone attualmente positive a 5.080 con la maggior parte dei casi al Sud. Il direttore generale del Centro, Badr Eddine Al Najjar, ha affermato che la situazione epidemiologica sta peggiorando gravemente non solo per l'aumento dei contagi ma anche per la mancanza di strutture, attrezzature e materiale medico in un Paese in guerra da quasi dieci anni. Preoccupato per la situazione sanitaria il governo di Tripoli ha disposto il lockdown totale per il weekend e il lockdown parziale negli altri giorni della settimana, insieme ad una serie di varie misure sanzionatorie per chi non rispetta le regole.