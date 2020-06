Coronavirus ultime notizie.A Pechino altri 21 casi, salgono a 158. Trump: siamo vicini a un vaccino

8:31 Focolaio in Germania, Assocarni: condizione nostri macelli non comparabile a quelli tedeschi

«La situazione dell'industria della carne italiana non ha niente a che vedere con quanto sta succedendo in Germania con il Covid-19». Lo ha detto il vice presidente di Assocarni, Luigi Scordamaglia, in riferimento alla notizia di un nuovo focolaio in un’impresa della carne nel Nordreno-Vestfalia con 400 dipendenti positivi al coronavirus. «Anzi gli standard igienico-sanitari italiani - prosegue Scordamaglia - hanno consentito durante la pandemia di non avere positività significative nelle principali industrie della carne nazionali ed in particolare nei macelli del Nord Italia, pur essendo zone di massima incidenza Covid».

Dall'incidenza rilevata nelle nostre aziende, continuano da Assocarni, chi è andato a lavorare in questi impianti in Italia si è addirittura ammalato meno di chi è stato a casa. In Germania il proliferare della malattia nei macelli , spiega ancora l’associazione, è da attribuire soprattutto al «sistematico sfruttamento di lavoratori stranieri dell'Est Europa che vivono e lavorano in Germania con cooperative nomadi da noi vietatissime, e che operano in condizioni di totale promiscuità, completamente diverse rispetto a quelle dei lavoratori tedeschi». «Sono proprio tali condizioni inaccettabili - dice ancora Scordamaglia - ad aver consentito la diffusione del virus». E concludono da Assocarni: «Al danno si aggiunge la beffa visto che questi impianti fanno dumping con prezzi più bassi alle aziende italiane che rispettano standard elevati e costosi».