Coronavirus ultime notizie. Nuovi casi a Pechino, 11 quartieri in lockdown. Con 41.828 morti Brasile supera Regno Unito

8:45 Libia: oltre 400 casi, 6 decessi

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 16 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 409 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che mentre i morti salgono a 6, i guariti restano stabili a 59 e le persone attualmente positive salgono da 329 a 344. Misure di lockdown sono in vigore in molte città del Sud per tentare di limitare la diffusione del virus.