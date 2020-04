Proroga al 13 aprile di tutte le misure di contenimento. Gualtieri: «Garanzie per imprese da più di 500 mld». Crolla il manifatturiero a marzo

9:45 Arcuri: presto le mascherine nelle farmacie italiane

«Siamo passati in una settimana da 330mila a 2,4 milioni di mascherine al giorno. I dati non sono più un segreto: da oggi sono online. Il nostro lavoro sarà verificabile giorno dopo giorno. Il periodo più difficile è alle

spalle». Lo afferma il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in un'intervista a Repubblica in cui annuncia: «Forniremo al più presto anche chi lavora nelle farmacie. Faccio però notare che non è il governo né il Commissario che deve rifornire per la vendita le 19.448 farmacie e le 6.365 parafarmacie italiane».