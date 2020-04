Coronavirus ultimi aggiornamenti: 3.039 nuovi casi (+2,3%) e 604 vittime (+3,6%). Giù terapie intensive e ricoveri. Rezza: finalmente si intravede discesa

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fatto notare che l’aumento giornaliero dei pazienti attualmente positivi è il più basso dal 10 marzo.

«Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione di nuovi casi: nella curva epidemica, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa, la curva tende a flettere in basso. Ma aspettiamo domani o dopodomani prima di tirare un sospiro di sollievo». Così Giovanni Rezza

dell'Istituto superiore di sanità.

COME CRESCONO I RICOVERI

I dati del 6 aprile

Il 6 aprile ci ha offerto ancora un dato confortante in arrivo dalla curva epidemica nazionale: l'incremento dei casi totali giorno su giorno segna +2,8% (+3,4% ieri). I contagiati sono arrivati a quota 132.547 con 93.187 infezioni in corso, 22.837 guarigioni e 16.523 deceduti. Prosegue anche il calo del numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (3.898 contro i 3.977 di ieri). Anche i numeri della Lombardia segnano una nuovo rallentamento della curva epidemica (+2,1% contro il +2,7% del 5 aprile). I contagi totali sono arrivati a quota 51.534 con 1.079 nuove infezioni (1.337 ieri). Da rilevare tuttavia, in questa Regione, l'effettuazione di un minor numero di tamponi (5.005 contro una media di quasi 8.000 dei giorni precedenti).

IL TREND GIORNO PER GIORNO

Come leggere i dati della Protezione civile

Una premessa di metodo è indispensabile per la interpretazione dei dati perché la comunicazione ufficiale durante la conferenza stampa delle 18 tende a equivocare tra “attualmente positivi” e “nuovi positivi” nelle ultime 24 ore.

La categoria attualmente positivi include le persone trovate positive al tampone e che in questo momento si trovano o in isolamento domiciliare o sono ricoverate con sintomi o ricoverate in terapia intensiva.