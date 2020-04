Coronavirus, ultimi aggiornamenti: in Italia 4.092 nuovi casi (+2,69%) e 431 vittime (+2,21%), ai minimi dal 19 marzo. Calo record dei ricoveri Calano per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri

Foto Ansa

I nuovi contagi in Italia oggi sono 4.092, in aumento del 2,69% rispetto al totale dei casi, le vittime sono 431, in crescita del 2,21%. Le nuove persone che sono guarite o sono stat e dimesse oggi sono 1.677 (+5,15%). Complessivamente le persone malate al momento, certificate dai tamponi, son0 1.984.

Calo record per i ricoverati

Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1176 sono in Lombardia, 2 in meno rispetto a ieri. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri - e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE

Comitato scientifico: trend affidabile e in calo

Mettendo insieme la riduzione dei ricoverati, dei pazienti nelle terapie intensive e del numero dei deceduti, possiamo affermare che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus”. Lo ha detto Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, durante la consueta conferenza stampa alla Protezione Civile.

Più positivi per aumento tamponi

«Dobbiamo avere cautela sul totale dei positivi che è dipendente dal numero dei test - ha sottolineato -. Il numero sta aumentando di giorno in giorno. Si tratta di una cosa utile per capire meglio l'epidemiologia dei pazienti, ma falsa anche il numero dei positivi. Più test facciamo maggiore è la possibilità di trovare positivi».