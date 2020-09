Coronavirus, ultimi dati: 1.912 contagi, 20 vittime, 107.269 tamponi Rapporto tamponi/positivi a 56,1 (ieri 60,5)

Genova 24 settembre 2020.

Sono 1.912 i nuovi contagi in Italia, su 107.269 tamponi effettuati; peggiora quindi leggermente il rapporto tamponi/positivi, oggi a 56,1 (ieri 60,5). I decessi sono cresciuti rispetto a ieri di 20, per un totale di 35.801. In lieve calo i ricoveri nelle terapie intensive: 244 oggi, 2 meno di ieri, mentre crescono di 6 i ricoveri ospedalieri: 2.737. 44.737 persone sono attualmente in isolamento domiciliare (ieri 43.803). Il totale degli attualmente positivi è di 47.718, ieri 46.780. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 306.235. La regione con più contagi nelle ultime 24 ore è la Lombardia, 277, seguita dalla Campania (253) e dal Lazio (230), uniche tre regioni con un numero di contagi odierno oltre i 200. Nessuna regione è esente da nuovi contagi nelle 24 ore; il minimo è in Valle d’Aosta (1).

In Lombardia 277 positivi, calano i ricoveri

La regione più colpita da nuovi contagi è la Lombardia: sono infatti 277 i nuovi casi positivi, di cui 55 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico, secondo i dati diffusi dalla Regione, su un numero di 20.431 tamponi effettuati. Un dato che corrisponde all'1,3% dei test eseguiti. In diminuzione i ricoveri sia in terapia intensiva 30 (-1) sia in reparto, 300 (-3). Due i decessi di persone positive registrati che portano il totale in regione a 16.937. Sono invece 152 in più i guariti/dimessi per un totale complessivo di 79.624, di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti. Il dato più alto tra le province è quello di Milano: 192, di cui 104 a Milano città.

Balzo contagi in Abruzzo, +51 nelle ultime ore

Balzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo: 51 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Dalle città ai paesini, dalla costa alle aree interne, riguardano l'intero territorio regionale: 20 fanno riferimento alla provincia di Teramo, undici a quella di Pescara, dieci all'Aquilano e otto al Chietino, mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza. Il paziente più giovane ha 2 anni, il più anziano 93. Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 477. Aumentano le terapie intensive. Tra i nuovi casi ve ne sono sette a Pescara, quattro a Roccacasale, paesino dell'Aquilano in cui vivono 650 persone, tra a Colonnella, a Giulianova e a Martinsicuro (Teramo) e altrettanti a Rocca Santa Maria, paesino di 500 abitanti delle montagne teramane dove si erano già registrati numerosi contagi, due a Roseto degli Abruzzi, a Bellante (Teramo) e a Vasto (Chieti). Gli attualmente positivi, 47 in più rispetto a ieri, salgono a quota 817: 58 pazienti (+8) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 5 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 754 (+38) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.023 (+4). Il totale abruzzese dei casi arriva a 4.317: 616 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.019 in provincia di Chieti, 1.838 in provincia di Pescara, 808 in provincia di Teramo, 33 fuori regione e tre per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 192.553 test (+1.626).

In Campania 253 positivi in 24 ore, due deceduti

In 24 ore 253 positivi su 7.579 tamponi, due decessi: questi i dati del bollettino di oggi dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 11.355 unità; quello dei tamponi è di 566.837. I guariti del giorno sono 150.

Nel Lazio casi stabili (230) con più tamponi e 2 decessi

Su oltre 11mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 113 sono a Roma e due i decessi. Stesso numero di ieri, quindi, sottolineano dalla Cabina di regia della Regione, nonostante un aumento del numero dei tamponi. I dati sono in calo a Roma e in lieve aumento nelle province. Nelle scuole attualmente prevalgono i casi singoli con link extra scolastici soprattutto legati ad attività ricreative e conviviali, a dimostrazione che in prevalenza nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici.