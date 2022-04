Coronavirus ultimi dati. In Italia 51.993 nuovi casi: +1,2% rispetto a domenica scorsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 51.993 i nuovi contagi Covid nel giorno di Pasqua 2022. Rispetto a sette giorni prima si registra un incremento dell’1,2%.

Emilia Romagna, 4.569 nuovi casi e 6 morti

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.357.059 casi di positività, 4.569 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.886 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.332 molecolari e 9.554 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 27,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.327.157 dosi; sul totale sono 3.778.391 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94%. Le terze dosi fatte sono 2.768.591. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 32 (+2 rispetto a ieri, pari al +6,7%), l'età media è di 67,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.292 (+14 rispetto a ieri, +1,1%), età media 75,6 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 3 a Modena (+1); 11 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (invariato); 5 a Ravenna (invariato); 1 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Forlì (come ieri). L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 47,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 926 nuovi casi (su un totale dall'inizio dell'epidemia di 280.606), seguita da Modena (669 su 209.862); poi Reggio Emilia (554 su 151.976), Ravenna (494 su 125.533), Parma (463 su 111.910) e Rimini (338 su 129.784); quindi Ferrara (317 su 94.172), Cesena (280 su 76.015), Forlì (204 su 63.345) e Piacenza (195 su 72.033); infine il Circondario imolese, con 129 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 41.823.

Veneto, +4.769 contagi nelle ultime 24 ore

Il Veneto registra dati Covid in flessione nelle ultime 24 ore: sono 4.769 i nuovi positivi, contro i 6.354 di ieri, mentre le vittime sono 6. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia si aggiorna a 1.596.405, quello dei decessi a 14.328. Scende il numero dei soggetti attualmente positivi al virus, 76.279 (- 1.145), mentre tornano a salire leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 881 (+10) i malati Covid in area medica. Stabile il dato dei pazienti in terapia intensiva, 39.

In Toscana 3.363 nuovi positivi, un decesso

In Toscana sono 3.363 i nuovi casi Covid (1.003 confermati con tampone molecolare e 2.360 da test rapido antigenico), che portano il totale a 1.053.408 dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 990.444 (94% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.570 tamponi molecolari e 17.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15% è risultato positivo. Sono invece 4.855 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.273, +2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 704 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 55 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 3.363 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).



In Friuli Venezia Giulia 712 nuovi casi e un morto

In Friuli Venezia Giulia su 1.502 tamponi molecolari sono stati rilevati 139 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,25%. Sono inoltre 4.943 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 573 casi (11,59%). Sono tre le persone ricoverate in terapia intensiva e 147 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 (18,96%) e la 50-59 (16,99%) e a seguire la 30-39 (13,34%). Oggi si registra un decesso: una donna di 91 anni di Trieste (morta in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.966, con la seguente suddivisione territoriale: 1.226 a Trieste, 2.353 a Udine, 940 a Pordenone e 447 a Gorizia. I totalmente guariti sono 321.912, i clinicamente guariti 245, mentre le persone in isolamento scendono a 24.540.