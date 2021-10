Coronavirus, ultimi dati: Covid, oggi in Italia 2.697 nuovi casi e 70 vittime. Record di tamponi: 662mila in un giorno

Ricoverati, terapie intensive, dimessi e guariti

Questo invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal nostro sistema sanitario: il totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva è pari a 355 unità (-3 rispetto a ieri, quando erano in totale 358), mentre sono 2.423 i soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari (erano 2.428 nella precedente rilevazione).

Le persone in isolamento domiciliare sono invece 71.768 (ieri erano 73.577). Nel complesso, le persone attualmente positive arrivano a 74.564 (-1.799 rispetto a ieri, che erano 76.363). Il totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 4.115.987 (ieri 4.511.545). I casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 4.722.188.

Emilia Romagna: 161 nuovi positivi e cinque decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 428.236 casi di positività, 161 in più rispetto a ieri, su un totale di 35.685 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,45%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45 anni. Cinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 412 nuovi casi e 7 decessi. Tasso positività a 0,2%

Sono 412 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre sono 7 i decessi, che portano a 34.126 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 146.018, con un tasso di positività dello 0,2%. In lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva (53, +1), mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva calano a 283 (-5). I nuovi casi per provincia: Milano 131, di cui 52 a Milano città; Bergamo 41; Brescia 60; Como 18; Cremona 16; Lecco 18; Lodi 5; Mantova 10; Monza e Brianza 48; Pavia 16; Sondrio 8; Varese 23.

Friuli-Venezia Giulia: 81 nuovi contagi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 29.271 test e tamponi sono state riscontrate 81 positività al Covid 19, pari allo a 0,27%. Nel dettaglio, su 4.475 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,52%; su 24.796 test rapidi antigenici 13 casi (0,05%). Oggi si registrano 6 decessi; restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 46 (+3) i pazienti ospedalizzati in altri reparti.