Coronavirus, ultimi dati: Covid, oggi in Italia 3.702 nuovi casi e 33 vittime. Tasso di positività a 0,76%

Le persone in isolamento domiciliare sono invece 70.849 (ieri erano 71.768). Nel complesso, le persone attualmente positive arrivano a 73.668 (ieri erano 74.564). Il totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 4.515.987 (ieri 4.115.987). I casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 4.722.188.

Friuli-Venezia Giulia: 114 contagi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.964 tamponi molecolari sono stati rilevati 108 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,18%. Sono inoltre 15.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,04%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 49 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.839, con la seguente suddivisione territoriale: 836 a Trieste, 2.026 a Udine, 680 a Pordenone e 297 a Gorizia.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Sardegna: zero decessi ma salgono casi e ricoveri

Nuovamente niente morti in Sardegna dove oggi si registra, però, un lieve aumento di 28 ulteriori casi di positività al Covid 19, sulla base di 1.979 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29.705 test, “frutto di un riallineamento” dei dati, spiega la Regione, e per questo non è possibile definire il tasso di positività giornaliero. Salgono i pazienti ricoverati in area medica, 59 (10 in più rispetto alle ultime 24 ore). mentre resta invariato a 11 il numero di quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva Sono, invece, 1.373 sono i casi di isolamento domiciliare (54 in meno).

Emilia Romagna: 247 nuovi positivi e 4 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 428.483 casi di positività, 247 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.611 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.733.721 dosi; sul totale, sono 3.422.129 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Complessivamente, tra i nuovi positivi 108 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 141 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,6 anni.

Piemonte: un decesso e 280 nuovi casi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 280 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 102 dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 53.556 tamponi eseguiti, di cui 46.980 antigenici.