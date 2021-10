Coronavirus, ultimi dati: Covid, oggi in Italia 3.794 nuovi casi e 36 vittime. Tasso di positività 0,66%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 3.794 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 92 in più rispetto ai 3.702 rilevati ieri, con un incremento del 42,2% su base settimanale. I tamponi effettuati sono stati 574.671 (ieri 485.613), quindi il tasso di positività odierno è 0,66% (ieri 0,76%, una settimana fa 0,82%), mentre i decessi sono 36 (ieri 33). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 356 (1 più di ieri), con 22 ingressi del giorno (ieri 25), mentre i ricoverati sintomatici sono 2.439, 25 meno di ieri. 70.955 persone sono in isolamento domiciliare, 106 più di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 73.750, 82 più di ieri. Nella giornata, sono state dimesse/sono guarite 3.673 persone, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.524.204. I casi totali diagnosticati in Italia sono, dall’inizio della pandemia, 4.729.678.

Nelle regioni

La regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi è il Veneto (446), seguito da Lazio (431), Lombardia (383), Campania (355), Emilia-Romagna (294) e Sicilia (286). Con meno di 10 nuovi contagiati c’è solo la Valle d’Aosta (2).

Quasi trecento nuovi casi e 4 morti in Emilia-Romagna

Sono 294 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 30mila tamponi registrati. Ci sono però altri quattro morti: una donna di 83 anni in provincia di Modena, un uomo di 74 anni nel Ravennate, e due riminesi di 83 e 94 anni. Prosegue il calo dei casi attivi che scendono sotto quota 12mila. Di questi le persone in isolamento a casa perché non necessitano di cure ospedaliere sono il 97,3%. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva (31 come ieri), in leggero calo quelli negli altri reparti Covid che sono 283 (-13). In termini assoluti, la provincia con il più alto numero dei contagi è Bologna (70 casi, di cui 14 nell’Imolese), seguita da Tavenna (67) e Forlì-Cesena (37).

In Puglia 167 nuovi casi e un morto

Sono 167 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia su 21.387 test giornalieri eseguiti (con una incidenza dello 0,78%). Una persona è morta. I nuovi casi per provincia sono: Bari: 37; Bat: 14; Brindisi: 19; Foggia: 35; Lecce: 20; Taranto: 39; e quattro in provincia da definire. Le persone attualmente positive sono 2.063. Di queste 132 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

In Calabria 145 contagi e una vittima, positività 3,28%

Si mantiene stabile la diffusione del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 145 nuove positività (ieri 142), con un numero di tamponi pressoché stabile sopra i 4.000 ed un tasso di positività che varia dal 3,32% di ieri al 3,28% di oggi. Si registra anche una vittima con il totale che arriva a 1.436. In calo, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati. I degenti in area medica sono 78 (-5) e quelli in terapia intensiva 7 (-1). I casi attivi sono 2.767 (+29), gli isolati a domicilio 2.682 (+35) ed i nuovi guariti 115. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 1.261.133 con 86.047 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.