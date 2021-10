Coronavirus, ultimi dati: Covid, oggi in italia 3.882 nuovi casi e 39 vittime. Tasso di positività sale a 0,79%

Lazio: 408 nuovi casi e 4 decessi

Oggi nel Lazio, «su 9.700 tamponi molecolari e 25.177 tamponi antigenici per un totale di 34.877 tamponi, si registrano 408 nuovi casi positivi (-23); 4 i decessi (-2), 312 i ricoverati (-1), 49 le terapie intensive (-1) e 351 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%». Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano.

Emilia Romagna: 315 nuovi positivi e due decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 429.090 casi di positività, 315 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.583 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con 2 decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1,1%.

Campania: risale il tasso di incidenza, 8 morti

Torna a salire il tasso di incidenza per il Covid in Campania: si passa dall’1,40% di ieri all’1,84% di oggi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione sono 450 i positivi su 24.350 test. I morti sono 8. Cala l’occupazione dei posti letto. vi sono 21 ricoverati in terapia intensiva (meno 2) e 186 in degenza (meno 2).

Calabria: per secondo giorno 145 contagi, 1 decesso

Sono 145, per il secondo giorno consecutivo - ma con un numero maggiore di tamponi, 5.200 - i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Il tasso di positività dal 3,28 scende al 2,79%. Un decesso in più che porta il totale delle vittime a 1.437. Da registrare un ricovero in meno nei reparti di cura (77) e uno in più nelle terapie intensive (8). I guariti aumentano di 87 unità (81.931) e gli attualmente positivi sono in totale 2.824 (+57). E ci sono anche 57 nuovi isolati a domicilio (2.739). Questi i principali dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Liguria: 86 nuovi casi e nessun decesso

Sono 86 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 2.755 tamponi molecolari e 10.931 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Nessun paziente è deceduto nelle ultime 24 ore. In particolare, sono 23 i nuovi casi individuati a Imperia, 10 a Savona, 239 a Genova e 13 a La Spezia. Un caso non è riconducibile alla Liguria.