Coronavirus ultimi dati. In Italia crescono ancora i contagi: 4.458 con 128.098 tamponi, 22 le vittime Peggiora ancora il rapporto tamponi/casi: oggi 28,7, ieri 34,1

Coronavirus, la Difesa potenzierà "Strade Sicure" fino a dicembre

Peggiora ancora il rapporto tamponi/casi: oggi 28,7, ieri 34,1

6' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 4.458 i nuovi contagiati oggi, ancora in crescita rispetto a ieri (erano 3.678), con 128.098 tamponi (ieri 125.314). Le vittime nelle 24 ore sono state 22, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 36.083. Continuano a peggiorare anche gli altri dati riguardanti i contagiati e i malati: 358 pazienti sono in terapia intensiva, 21 più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 3.925 (ieri 3.782); in isolamento domiciliare ci sono 61.669 persone, 3.212 più di ieri. Gli attualmente positivi sono 65.952. I dimessi/guariti sono ad oggi 236.363, ieri 235.303. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 338.398.

Regioni: anche oggi in Campania il maggior numero di nuovi contagi

La regione dove nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati più contagi è ancora oggi la Campania: 757, seguita dalla Lombardia (683), dal Veneto (491) e dal Lazio (359). Il Molise resta l’unica regione dove i nuovi contagi non sono a doppia cifra (6).

In Campania 757 positivi nelle ultime 24 ore

È di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania precisando che sono stati analizzati 9.925 tamponi. Il totale positivi sale dunque a 16.464 a fronte 654.892 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149.

Lombardia, un decesso e 683 nuovi contagi, 282 in provincia di Milano

Sono in aumento anche in Lombardia le persone contagiate dal coronavirus: i nuovi casi sono 683 con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3%. C'è un nuovo decesso per un totale di 16.979 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+1, 41 in totale) che negli altri reparti (+22, 361). Tra le province quella più colpita è sempre quella di Milano con 282 nuovi casi, di cui 133 a Milano città, seguita da Monza e Brianza (90), Brescia (60), Varese (43) e Bergamo (40).

Marche, ricoveri a quota 39, contagi come metà aprile

Trend in ascesa di ricoverati (39) e contagi (ora 1.107 complessivi) nelle Marche. Rialzo registrato in particolare da inizio settembre, mese dal quale, dopo diverso tempo senza vittime, si è anche ricominciato a morire per Covid nella regione: 992 i decessi finora. In attesa del futuro vaccino anti-Covid-19, l'Asur ha richiesto 421mila dosi di quello anti-influenzale (+40% rispetto alla stagione 2019-2020): l'Osservatorio epidemiologico regionale stima in 530mila dosi la necessità e ne serviranno probabilmente altre 110mila. Per contenere i contagi, sono 4mila i test-rapidi finora arrivati nelle Marche e da utilizzare anche nelle scuole. Al momento, ha detto il governatore Francesco Aquaroli, il sistema sanitario regionale «non è in emergenza», ma il dato di degenti e positivi continua lentamente a salire: i pazienti Covid sono ospitati in pochi poli ospedalieri, Ancona Torrette, Marche Nord (Pesaro), Fermo e San Benedetto del Tronto. Cinque i ricoverati in reparti di Terapia intensiva, vuoti a fine agosto; quelli in reparti non intensivi, saliti sopra le 20 unità a metà settembre e oltre i 30 a inizio ottobre, sfiorano quota 40. Il balzo dei contagi ha preso nell'ultima settimana un ritmo che non si registrava da metà aprile con picchi ieri (84) e oggi (66). Molti i casi anche nell'Ascolano, zona poco colpita dall'ondata primaverile. Sono 1.068 i positivi in isolamento domiciliare, 3.565 gli isolati per contatti con contagiati; i guariti sono 6.251.