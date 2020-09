Coronavirus, ultimi dati: in Italia 1.392 nuovi casi su 87.303 tamponi, 14 le vittime 7 pazienti in più sono ricoverati in terapia intensiva. Migliora il rapporto tamponi/riscontri positivi: oggi 62,7, ieri 41,4

Coronavirus, allerta alta in tutto il mondo: aumentano i contagi

Sono 1.392 i nuovi casi di coronavirus, 42 in più rispetto a ieri, su 87.303 tamponi effettuati nelle 24 ore (oltre 31.400 in più rispetto a lunedì); il rapporto fra i tamponi e i riscontri positivi è quindi di 62,7, migliore di ieri (41,4). Le vittime odierne sono state 14. 7 pazienti in più sono ricoverati in terapia intensiva (totale 239), mentre nei reparti ospedalieri sono ricoverati 2.604 pazienti sintomatici (2.435 lunedì) e 42.646 sono in isolamento domiciliare (ieri 42.372). I casi totali superano quota 300mila: dall’inizio del contagio sono stati 300.897. I dimessi/guariti sono ad oggi 219.670. In Italia ci sono attualmente 45.489 persone positive (ieri 45.079).

Altri 53 casi in Sardegna, 22 nel Nuorese

Sono 3.356 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 53 nuovi casi, 31 rilevati attraverso attività di screening e 22 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 143 in tutto. In totale sono stati eseguiti 173.660 tamponi, con un incremento di 2.183 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 96 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 21 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.606. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.483 (+44) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.356 casi positivi complessivamente accertati, 536 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 333 (+8) nel Sud Sardegna, 238 (+7) a Oristano, 360 (+22) a Nuoro, 1.889 (+11) a Sassari..

In Lombardia 182 nuovi casi e due decessi

Con 14.808 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi positivi in Lombardia per una percentuale pari all'1,22%, in crescita rispetto a ieri (0,9%). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2, 34 in totale), crescono quelli negli altri reparti (+11, 294). I nuovi decessi sono due per un totale di 16.925 morti in regione dall'inizio della pandemia. Tra i nuovi casi, 76 sono nella provincia di Milano, di cui 47 a Milano città, 35 a Pavia, 12 a Monza e Brianza e 11 a Bergamo.

Emilia-Romagna, 56 nuovi casi su quasi 9.800 tamponi, un decesso

In Emilia-Romagna sono 56 i nuovi casi di coronavirus, su quasi 9.800 tamponi e 2.600 test sierologico, nelle ultime 24 ore. Si registra in regione una nuova vittima, un uomo di 90 anni della provincia di Piacenza. Dei nuovi contagiati - in calo rispetto ai numeri dei giorni scorsi - 20 sono asintomatici e individuati nelle attività di screening. Sono sette i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, cinque quelli legati ad altri regioni. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (14) e Reggio Emilia (13). Sono 22 (-1 rispetto a ieri) i pazienti in terapia intensiva, 185 (+18) i ricoverati negli altri reparti Covid.

In Toscana 74 nuovi casi, 34 guarigioni e nessun decesso

In Toscana sono 13.970 i casi di positività al coronavirus, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente, l'età media è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 19% tra 26 e 40 anni, il 44% tra 41 e 65 anni, il 15% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 14% pauci-sintomatico. Delle 74 positività odierne, 2 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. I guariti sono 34 in più e raggiungono quota 9.760 (69,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 686.702, 5.632 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.058, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 119 (2 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.