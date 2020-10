Coronavirus ultimi dati. In Italia 2.677 nuovi positivi con quasi 100mila tamponi, 28 vittime Il rapporto tamponi/casi è di 37,3, in miglioramento rispetto a ieri (26,7). 319 pazienti sono in terapia intensiva

Oms: 10% popolazione mondiale potrebbe essere stata contagiata

Sono 2.677 i nuovi positivi oggi (ieri 2.253), con 99.742 tamponi effettuati, un numero molto maggiore rispetto ai 60.241 di ieri. 28 i decessi nelle 24 ore (ieri 16), per un totale di 36.030 vittime dall’inizio dell’epidemia. Il rapporto tamponi/casi è di 37,3, in miglioramento rispetto al giorno precedente (26,7). 3.625 i pazienti ricoverati con sintomi (138 più di ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 319 pazienti, lieve calo rispetto ai 323 di ieri. 56.190 persone sono in isolamento domiciliare, 1.097 più di ieri. In totale sono 60.134 le persone attualmente positive (58.903 ieri); 234.099 i dimessi/guariti (ieri erano 232.689). In totale hanno contratto il Covid dall’inizio dell’epidemia 330.263 persone.

In Campania il maggior numero di nuovi contagi

Anche oggi, la regione dove sono stati riscontrati più nuovi contagi nelle 24 ore è la Campania, con 395 casi. Segue la Lombardia (350 casi) e il Lazio (275). Nessuna regione è esente da nuovi contagi; quella con il numero più basso è la Basilicata (4).

350 nuovi positivi in Lombardia, nessun decesso

Sono 350 i nuovi positivi al Covid in Lombardia con 16.020 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,1%. I guariti e dimessi sono 373, mentre scendono di 1 i ricoveri in intensiva e salgono di 15 quelli in altri reparti. Zero i decessi in Regione. I nuovi casi sono 153 a Milano, di cui 81 in città; 35 a Varese, 34 a Monza e in Brianza, 19 a Brescia, 17 a Como, 15 a Mantova, 12 a Pavia, 9 a Lecco, 8 a Sondrio, 2 a Lodi.

Altri 62 casi in Umbria, crescono i ricoveri

Altri 62 nuovi positivi al coronavirus sono stati individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 2.757 totali, a fronte di 2.582 tamponi eseguiti. Sono i dati dell'aggiornamento quotidiano sul sito della Regione. Crescono ancora i ricoverati in ospedale, da 47 a 50, cinque dei quali (stabili) in intensiva. Rilevati altri 20 guariti, 1.918, mentre non vengono segnalate altre vittime, 86 totali. Gli attualmente positivi passano quindi da 711 a 753.

Veneto: 10 mila in isolamento, 189 nuovi casi

Tocca quota 10 mila il numero di persone poste in isolamento fiduciario in Veneto per il Coronavirus. Il dato emerge dal nuovo Bollettino regionale, che segnala 189 nuovi casi, che portano il totale a 29.043. Degli isolati, 2.877 sono positivi e di essi 190 sono sintomatici. Gli attuali positivi al Coronavirus sono 4.526, 125 in più rispetto a ieri. Sono 4 le nuove vittime, con il totale a 2.198. Sale il numero di ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, che sono 275 (+20), di cui 208 (+26) sono positivi. Diminuisce invece la pressione sulle terapie intensive, con 26 ricoverati (-3) di cui 15 (-5) sono positivi.