Coronavirus, oggi in Italia altri 46.631 casi (-22,3% sulla settimana) e 233 decessi

Ospedali pediatrici: -22% ricoveri in una settimana

Scendono a 96 i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, circa il 22% in meno rispetto alla settimana scorsa. Il trend in calo è iniziato lentamente il 10 gennaio scorso, quando i ricoveri erano 212, il 55% in più rispetto a oggi, per passare a 206 il 17 gennaio e a 210 il 24 gennaio e di nuovo il 31. La discesa è continuata ancora a febbraio, passando dai 188 del 7 febbraio a 122 piccoli pazienti il 21. Questi i dati dell’Aopi, l’Associazione ospedali pediatrici italiani. Dei 96 bambini ricoverati, 53 hanno tra 0-4 anni d’età e 43 tra 5-18 anni. Solo quattro sono ricoverati in terapia intensiva, 92 in area medica. Dei piccoli pazienti in area medica e intensiva fra i 5 e i 18 anni d’età, il 67,4% è non vaccinato.

In Valle d’Aosta 52 nuovi casi e un decesso

Sono 52 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione Valle d’Aosta nel bollettino sull’andamento della pandemia. Nella stessa giornata si registra il decesso di una persona. Sono 1.320 gli attuali positivi di cui 3 in terapia intensiva e 1.297 in isolamento domiciliare.