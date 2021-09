Coronavirus Italia, oggi altri 6.503 casi e 69 vittime. Tasso di positività al 2,14%

383 casi in Emilia Romagna, tre i decessi

Sono in calo rispetto agli ultimi giorni i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 383, rilevati con 30.724 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In diminuzione anche i ricoverati nei reparti Covid, 387 (-14), mentre in terapia intensiva sono 51 (+1) e si contano altri tre morti.



298 casi e un decesso in Puglia

Oggi 1 settembre in Puglia sono stati registrati 298 casi su 16.873 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,76 per cento. È stato registrato un decesso. I nuovi positivi sono 80 nel Leccese, 79 in provincia di Bari, 64 nella provincia Bat, 35 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 15 nel Tarantino, 5 residente fuori regione; 2 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.296.650 test e sono 4.500 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 263.852 e sono 252.639 i pazienti guariti.

Rischio sospensione per 567 dipendenti Asl Napoli non vaccinati

Sono 567 i dipendenti Asl Napoli 1 Centro non vaccinati. Lo comunica l’Azienda sanitaria locale. L’Unità operativa di epidemiologia competente dell’istruttoria ha diffuso i dati dei dipendenti Asl Napoli 1 Centro. I non vaccinati sono: 567, non rientranti nell’obbligo 43, residenti in altre Asl 291 (in attesa di riscontro dalle singole Asl competenti). L’Asl fa sapere che “si procederà ad invitare formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SarsCoV-2 comunicando l'avvenuta vaccinazione entro 5 giorni dalla notifica”. In mancanza si procederà alla sospensione.

In Basilicata 80 positivi su 1.032 tamponi molecolari

Ottanta dei 1.032 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che 69 appartengono a persone residenti in regione. Inoltre sono state registrate altre 62 guarigioni, 58 di persone residenti in regione. Sempre ieri, in Basilicata, sono state eseguite 3.124 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 401.675 (72,6 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 320.275 (57,9 per cento).