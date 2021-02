Coronavirus, ultimi dati: in Italia 10.386 nuovi casi e 336 morti I dati del ministero della Sanità sulla base degli 179.278 tamponi elaborati. Calano tasso di positività (-0,3%), ricoveri (-0,28%) e terapie intensive (-0,71%)

Coronavirus: bollettino del 16 febbraio - I dati di oggi

5' di lettura

Sono 10.386 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di martedì 16 febbraio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 2.739.591 (+0,38% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 336 (+0,35%) così da totalizzare le 94.171 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 393.686 (-1,10%) e di questi 18.463 ricoverati con sintomi (52 in meno giorno su giorno, -0,28%) e 2.074 in terapia intensiva (15 in meno, -0,71%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 373.149 (-1,15%). Nelle ultime 24 ore si registrano, poi, 14.444 casi di dimessi e guariti. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 179.278 tamponi effettuati contro i 179.278 di lunedì 15 febbraio. Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di lunedì (-0,3% in 24 ore).

Lombardia ancora prima per nuovi contagi

A livello delle singole regioni, la Lombardia resta quella con il maggior numero di nuovi casi (1.696), seguita dalla Campania (1.135). Al di sotto di quota mille troviamo Emilia Romagna (968), Lazio (894), Piemonte (771), Trentino Alto Adige (759), Puglia (694), Sicilia (625) e Veneto (638). Al di sotto della soglia dei 500 casi, troviamo Abruzzo (493), Toscana (444), Marche (277), Friuli Venezia Giutlia (260), Umbria (233), Liguria (221), Calabria (121), Basilicata (80), Sardegna (66), Molise (7) e Vallle d’Aosta (4).

Campania, 1.135 nuovi casi e 17 decessi

Sono 1.135 (di cui 136 identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 14.156 tamponi di cui 3.164 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 961 sono asintomatici, 38 i sintomatici. I guariti sono 1.194, le vittime sono 17 (12 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 106 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.284 i posti di degenza (3.160 il totale di quelli disponibili).

In Emilia Romagna calano i contagi ma si contano 35 morti

Calano, in Emilia Romagna, i contagi e dopo cinque giorni tornano sotto quota mille. I nuovi positivi sono infatti 968, peraltro individuati su 34.678 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano 35 morti. Dei nuovi contagiati, 420 sono asintomatici, individuati con contact tracing e screening. I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 37.037 (-516 rispetto a lunedì). Il 94,2% di loro sono in isolamento domiciliare perché hanno sintomi che non richiedono cure ospedaliere. Salgono, però, i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 175, tre in più nelle 24 ore e 1.975 negli altri reparti Covid (+7). Le nuove vittime sono dodici a Bologna, sette in provincia di Forlì-Cesena, quattro in quella di Modena, tre a Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara, due a Rimini e uno a Parma. Nessuna, invece, in provincia di Ravenna.

Lazio, 849 contagi e 32 morti

In Lazio, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 849 positivi, 32 decessi e 2.031 guariti. Risultano poi 37.261 i casi attualmente positivi al Covid-19. I ricoverati - si legge nel bollettino odierno della Regione - sono 2.065, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 253. Ammontano a 34.943 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia sono guarite 178.160 persone, 5.538 invece i decessi. Il totale dei casi esaminati è pari a 220.959.