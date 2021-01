Coronavirus, ultimi dati: in Italia 10.593 nuovi casi e 541 morti

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Veneto, scendono i contagi (746) ma non i decessi (93)

Scendono i dati dei contagi in Veneto, ma non ancora la curva dei decessi che mostra un dato pesante, 93 vittime in più rispetto a lunedì. I nuovi positivi sono 746, per un totale di 306.952 infetti dall’inizio dell'epidemia. Il numero dei morti, tra ospedali e case di riposo, sale invece a 8.695. Che gli indici siano in discesa nel bollettino della Regione lo segnala anche il report dei ricoveri ospedalieri: nei reparti non critici sono 2.230 i posti letto occupati da malati Covid (-13), mentre nelle terapie intensive si trovano 297 persone (-16). Deflette ulteriormente il dato dei soggetti attualmente positivi, 41.787 (-2.732).

Piemonte, i positivi sono il 3,4% del totale

Sono 728 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati in Piemonte con l’esito di 21364 tamponi (13420 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi scende al 3,4%, la quota di asintomatici è del 50,8%. I decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale sono 38, di cui due relativi al 26 gennaio, per un totale, da inizio pandemia, di 8462. Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 163, mentre cala di 57 quello dei pazienti negli altri reparti, in tutto 2307. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.247, i guariti + 1174, gli attualmente positivi 12717.

Liguria, 271 positivi e 17 morti

In Liguria Sono 271 i nuovi casi a fronte di 4.629 tamponi molecolari processati e 2727 test antigenici effettuati. In Asl 3 genovese il maggior numero dei casi (84) seguita da Asl1 Imperiese con 73 casi e Asl2 Savonese con 72 casi. Tredici sono i casi rintracciati nell’Asl 4 Tigullio mentre alla Spezia (Asl 5) i casi sono 29. Il quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria sulla base dei dati flusso Alisa-Ministero riporta anche 17 decessi di pazienti con età compresa tra i 66 e i 94 anni. Gli ospedalizzati sono 682, in lievissimo calo (-7) rispetto a lunedì. In terapia intensiva ci sono 65 pazienti.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Friuli, i contagi sono 242

In Friuli Venezia Giulia su 6.106 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,96 per cento. Sono inoltre 2.841 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi (6,30%). I decessi registrati sono 19 ai quali si aggiungono 14 avvenuti prima del 19 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 64 (lunedì 62) mentre quelli in altri reparti sono 668 (ieri 686). I decessi complessivamente ammontano a 2.299. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.940 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.132 a Trieste, 28.525 a Udine, 14.649 a Pordenone, 7.838 a Gorizia e 796 da fuori regione.

Marche, quattro ricoverati in meno

Riprende il calo dei ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche: nelle ultime 24ore sono scesi a 618, -4 su lunedì. I pazienti in terapia intensiva sono 73, invariati sul giorno precedente, quelli in area semi intensiva 144 (-5), quelli in reparti non intensivi 401 (+1). I dati del Servizio Sanità della Regione Marche indicano che ci sono stati anche 38 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 234 (-1), le persone nei ponto soccorso, che tecnicamente non vengono comprese tra i ricoverati, sono scese da 30 a 25. Salgono i positivi in isolamento domiciliare da 8.042 a 8.130, il totale di ricoverati più isolati è 8.748. In calo invece le persone in quarantena per contatti con contagiati, da 15.773 a 15.244, dei quali 4.443 con sintomi, 725 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 42.752.