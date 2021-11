Coronavirus Italia: oggi altri 8.569 casi e 67 vittime, tasso di positività all’1,4%

In Calabria 202 nuovi contagi, +117 guariti e 4 morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 202 i nuovi contagi registrati (su 4.947 tamponi effettuati), +117 guariti e 4 morti (per un totale di 1.462 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +81 attualmente positivi, +82 in isolamento, -1 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

Toscana, altri 4 morti in un giorno, ricoveri stabili

Altri 509 nuovi positivi e altri quattro morti per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana. Il totale dei decessi sale a 7.320 dall’inizio, 95 sono persone morte in Toscana ma residenti fuori regione. In Toscana ora sono saliti a 293.343 i positivi totali censiti dall’inizio della pandemia (+0,2% sul giorno precedente). I guariti sono stati 336 nelle 24 ore e crescono dello 0,1% sul totale che raggiunge quota 279.043 unità. Gli attualmente positivi sono oggi 6.980 (+2,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 295 (+2 persone il saldo giornaliero su ieri, +0,7%) di cui 24 in terapia intensiva (-2 persone il saldo, -7,7%). Altri 6.685 positivi sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+167 su ieri pari al +2,6%). Ci sono inoltre 16.989 persone in quarantena domiciliare (dato in calo, -324 su ieri, -1,9%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Emilia Romagna: 617 nuovi positivi e sette decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 437.457 casi di positività, 617 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.198 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano anche sette decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 2 per cento. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 222 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 255 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 321 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni. Sui 222 asintomatici, 139 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 10 con lo screening sierologico, 21 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 con i test pre-ricovero. Per 44 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.



In Campania quasi 1.000 nuovi casi, sei i decessi

In aumento il numero dei contagi in Campania. Nella giornata di ieri sono stati analizzati 29.372 tamponi, 959 dei quali sono risultati positivi al Covid-19. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 6 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3 in meno rispetto al dato di ieri) e 290 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+7 rispetto a ieri).

650 positivi e 6 decessi in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.805 tamponi molecolari sono stati rilevati 609 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,8 per cento. Sono inoltre 21.574 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,19%). Nella giornata odierna si registrano sei decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 127. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che “il rilevante aumento dei contagi di oggi registrato in Fvg si riflette in maniera marcata sugli isolamenti, mentre la domanda ospedaliera resta stabile. Una situazione che conferma l’efficacia del vaccino nell’evitare, in caso di contagio, l’insorgenza di sintomi così gravi da richiedere il ricovero”. (Segue)