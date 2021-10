Coronavirus ultime notizie. Moratti; “In Lombardia superato 90% adesioni campagna vaccinale”

3' di lettura

“Regione Lombardia ha superato oggi lo straordinario traguardo del 90% di adesioni alla campagna vaccinale: 8,1 milioni di lombardi su 8.966.991 over 12 della platea Istat hanno detto sì al vaccino; il 90% ha ricevuto almeno una dose; l'87% è già stato vaccinato completamente”. Lo annuncia su Facebook l'assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Siamo la prima Regione d'Italia con 15,3 milioni di somministrazioni effettuate in soli 9 mesi - prosegue Moratti -. Se fosse uno Stato, la Lombardia sarebbe terza in Europa dietro Portogallo e Danimarca, quarta al mondo dopo anche Israele”. Buone notizie anche per la fascia 20/70 anni, “quella dei lavoratori: 91% di adesioni, 90% di vaccinati con almeno una dose; 86% di vaccinati completi”.

In Toscana altri sei morti, terapie intensive invariate

Altri 162 casi positivi e altri sei morti in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report della Regione. Le ultime vittime sono state due a Firenze e una a Lucca, Pisa, Livorno e Arezzo. In Toscana sono ora saliti a 284.620 i casi totali di positività (+0,1% sul giorno precedente, dato che segna incremento costante dell’aumento giornaliero di nuovi positivi). Anche i guariti crescono dello 0,1% sul totale del giorno precedente e raggiungono quota 271.668: nelle 24 ore sono stati 258, tutti per tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.740 (-1,7% su ieri, confermando la tendenza in graduale discesa giornaliera in corso da tempo). Tra loro i ricoverati sono 245 (+4 persone il saldo su ieri, +1,7%) di cui 25 in terapia intensiva (saldo invariato).

Campania: 129 positivi in 24 ore, un decesso

Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, aumenta il tasso di incidenza. Se ieri era pari all’1,53%, oggi è 2,31%. Un solo decesso è stato registrato. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri nelle terapie intensive che salgono a 14 (+2); stabile il dato per la degenza con 178 ricoveri (-1).



Veneto; scende curva casi (+156), due i decessi

Con l’inizio della settimana scende la curva dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, che ne registra 156 nelle ultime 24 ore, con il totale che passa a 472.672. Il Bollettino regionale riporta anche due decessi, per un totale di 11.794 vittime. I casi attualmente positivi sono 9.439, 20 in più rispetto al dato precedente. Negli ospedali vi sono 198 ricoverati in area non critica (-3) e 37 (dato invariato) in terapia intensiva.

In Umbria ancora in calo gli attualmente positivi

Sono stati sei i nuovi positivi al Covid emersi nell’ultimo giorno in Umbria dove scende da 46 a 45 il numero dei ricoverati complessivi negli ospedali mentre restano fermi a cinque i posti letto occupati nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione. Tra domenica e lunedì non ci sono stati altri morti per il Coronavirus mentre sono stati registrati 29 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 649, 23 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 551 tamponi e 1.245 test antigenici, con un tasso di positività pari allo 0,3 per cento (era 0,16 domenica ma 0,59 lunedì della scorsa settimana).