Coronavirus, ultimi dati: in Italia 11.641 nuovi casi e 270 vittime

In Puglia 765 casi e 8 morti, positività scende a 8,7%

Oggi in Puglia sono stati registrati 765 casi, su 8.751 test per l'infezione da Covid-19, e 8 decessi. Il tasso di positività oggi è dell'8,7%, in discesa per il secondo giorno consecutivo: ieri, infatti, era del 9,42% e venerdì del 12,2%. Anche il numero dei decessi oggi è molto più basso: ieri 31 e oggi otto. I nuovi casi sono stati rilevati: 332 in provincia di Bari, 28 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 149 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota; 4 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Gli 8 decessi sono avvenuti: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1374908 test; 74.425 sono i pazienti guariti; 51.266 sono i casi attualmente positivi.

Nelle Marche 394 positivi in 24 ore

Sono 394 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore «sono stati testati 4.488 tamponi: 2.878 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.163 nello screening con percorso Antigenico) e 1.610 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,7%)». Dei 394 positivi, 160 sono in provincia di Ancona, 99 in quella di Pesaro Urbino, 76 in provincia di Macerata, 28 in provincia di Fermo, 14 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44), contatti in setting domestico (79), contatti stretti di casi positivi (136), contatti in setting lavorativo (18), contatti in ambienti di vita/socialità (6), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15), screening percorso sanitario (2). Per altri 93 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.163 test del Percorso Screening Antigenico, «sono stati riscontrati 62 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%».

Nuovo picco ricoverati in Umbria, sono 484

Nuovo picco di ricoverati Covid in Umbria, oggi 484, 26 più di ieri, secondo quanto riporta il sito della Regione. I pazienti in terapia intensiva sono 73, più tre. I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 382, più 8,8 per cento su ieri, i guariti 177, e tre i morti, 834. Gli attualmente positivi raggiungono quota 6.784, 202 in più di ieri. Analizzati, sempre nell'ultimo giorno 3.611 tamponi e 4.010 test antigenici. Il tasso di positività totale è del 5 per cento, 10,57 per cento sui soli antigenici (ieri 8,2%).

I numeri di sabato 6 febbraio

Erano stati 13.442 i nuovi positivi al coronavirus nel report giornaliero del 6 febbraio, con 282.407 tamponi effettuati e quindi una percentuale dei positivi rispetto ai tamponi del 4,8%. Le vittime erano state 385. I ricoveri in terapia intensiva erano 2.110, con 144 ingressi del giorno. In giornata erano guarite o erano state dimesse 15.138 persone.

