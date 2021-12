Coronavirus, ultimi dati: in Italia 12.712 nuovi casi e 98 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, 13 dicembre, in Italia sono stati scoperti 12.712 nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 19.215), rilevati attraverso 313.536 tamponi (ieri 501.815). Il tasso di positività è del 4,05% (3,83% ieri). Le vittime oggi sono state 98 (ieri 66), per un totale dall’inizio della pandemia di 134.929. I ricoverati in terapia intensiva sono 856, 27 più di ieri, con 60 ingressi del giorno (ieri 54), mentre i ricoverati con sintomi sono 6.951, 254 più di ieri. Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare: 282.950 contro le 277.351 di ieri, e il totale degli attualmente positivi (290.757, 5.880 più di ieri). Nella giornata, sono 6.726 le persone dimesse o guarite (ieri 8.151), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.812.535. I casi totali ammontano a 5.238.221.

Nelle regioni

Oggi è il Veneto la regione con il maggior numero di nuovi contagi: 2.096. Seguono Emilia-Romagna (1.828), Lazio (1.470), Lombardia (1.339), Piemonte (1.227) e Campania (992). Con meno di 100 nuovi contagiati ci sono Abruzzo (89), la provincia autonoma di Trento (82), la Basilicata (15) e la Valle d’Aosta (4). Nessun nuovo contagio è stato riscontrato in Molise.

In Calabria 189 contagi, +12 ricoveri in area medica

Dodici ricoveri in più nei reparti di area medica Covid in Calabria, in tutto sono attualmente 175, e uno in più nelle terapie intensive (21). Quattro i nuovi decessi che portano a 1.531 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Diminuiscono i nuovi contagi, come accade di norma a inizio settimana: sono 189 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore, con 3.500 tamponi eseguiti e un un tasso di positività del 5,40%, in calo rispetto al 7,96% di ieri. Sono 89.106 i guariti (+215) e 6.671 gli attualmente positivi (-30), mentre in isolamento risultano 6.475 soggetti (-43). Le persone risultate positive al coronavirus sono 97.308 secondo quanto emerge dai dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione.

In Abruzzo 89 nuovi casi, stabili i ricoveri

Sono 89 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.929 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,6% dei campioni molecolari. Pressoché invariati i ricoveri, che passano dai 135 di ieri ai 134 di oggi. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.609. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 85 anni. Gli attualmente positivi sono 5.664 (-98 rispetto a ieri): 122 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5530 (-97 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 82.682 (+187). Dei 90.955 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 22.836 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 23.052 in provincia di Chieti (+2), 21.449 in provincia di Pescara (+15), 22.747 in provincia di Teramo (+69), 726 fuori regione (+1) e 145 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.