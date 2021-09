Coronavirus ultime notizie Italia. Studio Ue: “Scuola è tra i luoghi più sicuri”

4' di lettura

“I nostri dati suggeriscono che le scuole non sono sicure in assoluto” rispetto al rischio di Covid-19, “perché durante una pandemia nessun luogo lo è, ma la scuola è uno dei luoghi più sicuri”. Lo afferma Sara Gandini, responsabile dell’Unità Molecular and Pharmaco-epidemiology dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e docente di Statistica medica all’università Statale del capoluogo lombardo, che in collaborazione Gabriella Pravettoni, docente di Psicologia cognitiva e delle decisioni nello stesso ateneo e direttore di Psiconcologia allo Ieo, ha curato un progetto finanziato dalla Commissione Europea.

L’obiettivo era esaminare le evidenze scientifiche della trasmissione del coronavirus Sars-CoV-2 nel contesto scolastico, analizzando tutti gli studi pubblicati durante la pandemia a livello internazionale su dati di tracciamento, screening e indagini sierologiche nei bambini e ragazzi. Le conclusioni della metanalisi, diffusa sulla piattaforma pre-print ’MedRxiv’ riassumono i dati relativi a più di 250mila soggetti coinvolti in decine di studi internazionali, e mostrano una frequenza dello 0,31% di individui trovati positivi a scuola, considerando gli studi di screening, quindi test a tappeto.

Sono state osservate frequenze maggiori di positivi con tracciamento (2,5%) rispetto agli screening, e questo suggerisce che testare a tappeto tutti i soggetti nelle scuole, indipendentemente dai sintomi, non è efficiente perché si fanno migliaia di test per trovarne una percentuale molto bassa. Non c’è per di più evidenza che aiuti a ridurre i cluster, una conclusione a cui è giunto anche il Comitato tecnico scientifico Italiano. Inoltre - sottolineano gli autori - i confronti per età confermano che i giovani trovati positivi avevano il 74% in meno di probabilità rispetto agli adulti di favorire la diffusione virale, e che i minori erano il 40% significativamente meno suscettibili al contagio rispetto agli adulti.

Puglia: tre morti e 88 positivi, l’1,36% dei test

Oggi in Puglia si registrano 88 nuovi casi di infezione al Covid-19 su 6.438 test, con una percentuale di positività dell’1,36% contro l’1,01% di ieri. Tre le persone decedute (ieri nessuna). I nuovi casi sono così ripartiti: 2 in provincia di Bari, 1 nella Bat, 7 nel Brindisino, 24 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 1 nel Tarantino, 4 residenti fuori regione. Sono 3.681 le persone attualmente positive, 193 quelle ricoverate in area non critica, 20 sono in terapia intensiva.

In Toscana tre decessi: risalgono ricoveri e terapie intensive

In Toscana sono 277.000 i casi complessivi di positività al Coronavirus, 207 in più rispetto a ieri (202 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico). I guariti in totale sono 260.559 (94,1% dei casi totali), 215 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 9.378, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 436 (7 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un'età media di 80 anni. In tutto sono 7.063 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.