Coronavirus, ultimi dati: Italia, balzo dei contagi: +13.189 nuovi casi e 476 morti I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 279.307 tamponi effettuati. Calano ricoveri e terapie intensive

Coronavirus: bollettino del 3 febbraio - I dati di oggi

Sono 13.189 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di mercoledì 3 febbraio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 2.583.790 (+0,51% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 476 così da totalizzare le 89.820 unità da febbraio a questa parte (+0,53%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 434.722 (-0,70%) e di questi 20.071 ricoverati con sintomi (-246, -1,21%) e 2.145 in terapia intensiva (-69, -3,12%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 412.506 (-0,66%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 279.307 tamponi effettuati contro i 244.429 di martedì 2 febbraio. Le regioni con il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.738), Campania (1.539), Lazio (1.164), Emilia Romagna (1.047) e Puglia (1.044).

Lombardia, altri 1.738 positivi e 46 morti

Con 38.651 tamponi effettuati (di cui 28.390 molecolari e 10.261 antigenici) sono 1.738 i nuovi casi positivi in Lombardia con il rapporto in lieve crescita al 4,4% (martedì era il 4%). Calano i ricoverati in terapia intensiva (-2, 359), mentre aumentano negli altri reparti (+10, 3.554). I decessi sono 46 per un totale complessivo di 27.259 morti in regione dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 906. Per quanto riguarda le province sono 395 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano di cui 157 a Milano città, 429 a Brescia, 125 a Pavia, 121 a Monza e Brianza, 118 a Varese, 110 a Mantova, 97 a Como, 81 a Bergamo, 64 a Lecco, 61 a Cremona, 49 a Lodi e 34 a Sondrio.

Campania, resta stabile il tasso di positività

Resta stabile in Campania il tasso di positività, al 7,92% contro l’8,04 di martedì, ben al di sopra della media nazionale (4,7). La regione schizza al secondo posto, subito dopo la Lombardia, per incremento di contagi. Un dato che conferma le preoccupazioni legate ai comportamenti nella «zona gialla», che qui è in vigore da due settimane. I nuovi casi sono 1.539 di cui 81 sintomatici, su 19.429 test eseguiti. Diciassette le vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore e 11 risalenti ai giorni precedenti. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala anche 1.264 guariti. In lieve calo la pressione sugli ospedali: i posti in terapia intensiva occupati sono 100, tre in meno di martedì, e quelli di degenza 1.475 (-5).

Emilia Romagna, mille contagi e 76 morti

Sono 1.047 i nuovi casi di coronavirus registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore su 23.806 tamponi. Continuano a calare i ricoverati e i casi attivi ma si registrano altri 76 morti. Dei nuovi casi 487 sono asintomatici e 532 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni. Bologna è la provincia con più nuovi contagi (195), poi Rimini (147) e Reggio Emilia (120). I guariti sono 1.875 in più rispetto a martedì, i casi attivi 44.402 (-904), il 94,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 194 (-4), 2.122 quelli negli altri reparti Covid (-53). Tra i 76 nuovi decessi, 29 sono del Bolognese dove sono morti una donna di 51 anni e un uomo di 56.

Sicilia, 886 nuovi positivi e 34 morti

Sono 886 i nuovi positivi in Sicilia, su 24.130 tamponi processati, con una incidenza del 3,6%. La regione scende al sesto posto per nuovi contagi (martedì era la prima). Le vittime sono 34 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.579. Gli attuali positivi sono 41.122, con un decremento di 491 casi rispetto a martedì. I guariti sono 1.343. Negli ospedali i ricoveri sono 1.510, 19 in meno rispetto al giorno precedente dei quali 193 in terapia intensiva, nove in meno rispetto al giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 186 casi, Palermo 345, Messina 123, Trapani 70, Siracusa 33, Ragusa 13, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Enna 13.