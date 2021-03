In Italia 13.846 nuovi casi e 386 morti. Sale in tasso di positività

Campania, 1.313 nuovi casi e 43 morti

Sono 1.313 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 10.671 tamponi molecolari. Dei 1.313 nuovi positivi, 499 sono risultati sintomatici. Domenica in regione sono stati eseguiti anche 559 tamponi antigenici. Sono 43 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza, ma registrati domenica. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell’emergenza sale a 4.940. Sono 2.617 i nuovi guariti. In Campania sono 171 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.620 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Toscana, 1.140 casi di positività

In Toscana sono 1.140 i nuovi casi positvi al Covid (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico) che portano il numero totale a 183.496 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 151.599 (82,6% dei casi totali). I ricoverati sono 1.706 (53 in più rispetto a domenica) di cui 245 in terapia intensiva (stabili). Nella regione si registrano 23 nuovi decessi: 16 uomini e sette donne con un’età media di 77,9 anni.

Veneto, +981 contagi e 14 decessi

Il Veneto osserva il consueto calo dei contagi Covid nel bollettino del lunedì, dovuto al rallentamento dell’implementazione dei dati nel fine settimana. I nuovi positivi - riferisce il report della Regione - sono 981 nelle ultime 24 ore, i decessi sono 14, per un bilancio complessivo dall’inizio della crisi sanitaria di 367.536 infetti e 10.362 vittime. Nei giorni della scorsa settimana la regione aveva contato sempre crescite di circa 2mila casi al giorno. Cresce in modo deciso la pressione negli ospedali: i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti medici sono 1.714 (+43 ), quelli nelle terapie intensive 244 (+ 6). I soggetti attualmente positivi sono 39.174 (+220).

Puglia, altri 844 casi di positività

Rimane sempre molto alta la percentuale di casi positivi al Covid-19 in Puglia rispetto al numero dei test. Sono stati registrati 4.866 test e sono emersi 844 casi positivi: 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, sette casi di provincia di residenza non nota. Sono 129.898 i pazienti guariti mentre domenica erano 128.993 (+905). Sono 42.990 i casi attualmente positivi mentre nel giorno precedente se ne contavano 43.079 (-89). I pazienti ricoverati sono 1.935 mentre domenica erano 1.895 (+40).

Liguria, 294 positivi e otto morti

Sono 294 i nuovi positivi al Covid in Liguria, a fronte di 2.334 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.418 tamponi antigenici rapidi. I decessi sono otto mentre gli ospedalizzati crescono di 15 unità.