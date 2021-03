Coronavirus, ultimi dati: in Italia 13.902 nuovi casi e 318 morti. Superate le 100mila vittime

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

in Toscana altri 22 morti, ricoverati + 5,2%

E' di 1.000 nuovi positivi, età media 44 anni, e di altri 22 decessi, età media 79,3 anni, l'aggiornamento delle 24 ore in Toscana per il Coronavirus, che porta a 165.451 unità (+0,6%) i casi di positività totali dall'inizio della pandemia e a 4.816 i morti (Siena supera le 200 vittime, salendo a 201 decessi) per un tasso grezzo di mortalità regionale toscana da Covid (deceduti/popolazione residente) di 129,4 vittime per 100.000 residenti. I 1.000 casi in più nelle 24 ore sono risultati da tampone molecolare (989) e 11 da test rapido antigenico. In percentuale l'incremento giornaliero dei nuovi casi è doppio di quello dei guariti (+0,3%, pari a 468 persone) che raggiungono quota totale di 138.712. Gli attualmente positivi sono ora 21.923 (+2,4% su ieri) di cui 1.376 ricoverati (+68 unità pari al +5,2%; 202 sono in terapia intensiva, tre in più, +1,5%) e 20.547 in isolamento a casa con sintomi curabili a domicilio o asintomatici (+442 pari al +2,2%). Si fermano le quarantene: sono 39.149 le persone (-33 su ieri pari al -0,1%) isolate in sorveglianza attiva Asl per contatti con persone contagiate.

In Basilicata nel fine settimana altri 180 contagiati

Centottanta dei 1.880 tamponi esaminati in Basilicata nel fine settimana appena trascorso sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che dei nuovi positivi sono 169 quelli che appartengono a residenti in regione. Si sono registrati anche altri due decessi. Un altro dato del bollettino appare significativo: è aumentato - da 107 a 124 - il numero dei ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, dove sono 13 le persone in terapia intensiva. Dopo la verifica di alcuni dati, sono stati inseriti nell'elenco dei guariti altri 443 cittadini (il totale di coloro che hanno superato la malattia è ora di 12.349). I lucani “attualmente positivi” sono 3.458, dei quali 3.334 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei morti è di 367. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 250.446 tamponi, 231.447 dei quali sono risultati negativi.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Altre 4 vittime e 88 nuove infezioni in Alto Adige

Continua a salire il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: altri 4 decessi portano a 1.063 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Inoltre, nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 88 nuove infezioni: 65 sulla base di 677 tamponi pcr (143 dei quali nuovi test) e 23 sulla base di 4.895 test antigenici. Finora, il numero delle persone testate positive è di 43.956 con pcr 23.056 con test antigenico, per un totale di 67.012. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 in terapia intensiva (3 dei quali all'estero), 191 nei normali reparti ospedalieri, 158 nelle strutture private convenzionate e 128 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 6.431, mentre i guariti in totale sono 62.119.

In Puglia 594 casi (13% test) e 25 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 4.560 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 594 casi di contagio, per un tasso di positività del 13,02% (ieri era del 13,5%). Inoltre oggi sono stati registrati 25 decessi (ieri erano stati 10). I nuovi casi di contagio sono stati rilevati 301 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto; altri 6 casi sono di provincia di residenza non nota, mentre 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Per quanto riguarda i 25 morti, 3 sono persone della provincia di Bari, 13 della provincia di Foggia, 2 della provincia di Lecce, 7 della provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.626.872 test; 116.722 sono i pazienti guariti; 35.207 sono i casi attualmente positivi.

Loading...

In Friuli Venezia Giulia 415 casi su 3.546 test, 19 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 319 nuovi contagi con una percentuale di positività del 11,32%. Sono inoltre 729 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi (13,17%). I decessi registrati sono 19, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 58 (ieri 57) e quelli in altri reparti 457 (ieri 447). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 11.522. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 81.164 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.307 a Trieste, 38.025 a Udine, 17.252 a Pordenone, 9.651 a Gorizia e 929 da fuori regione.